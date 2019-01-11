11 Января 2019
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Экономика В России

ЦБ вынес предупреждение руководству банка JPMorgan в России

Банк России (ЦБ) привлёк к административной ответственности руководство банка JPMorgan Chase в России. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

Основанием для такой меры стала ст. 15.27 Кодекса административных правонарушений (КоАП) — "Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". В частности, санкция ЦБ связана с первой частью данной статьи, касающейся нарушений, не повлекших непредставления сведений о подозрительных операциях регулятору.

В соответствии с ч. 1 ст. 15.27 КоАП руководству JPMorgan было вынесено предупреждение.

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ЦБ вынес предупреждение руководству банка JPMorgan в России

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Теги: Банк России, ЦБ РФ, JPMorgan, банк, отмывание денег



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