ЦБ вынес предупреждение руководству банка JPMorgan в России

Банк России (ЦБ) привлёк к административной ответственности руководство банка JPMorgan Chase в России. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

Основанием для такой меры стала ст. 15.27 Кодекса административных правонарушений (КоАП) — "Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". В частности, санкция ЦБ связана с первой частью данной статьи, касающейся нарушений, не повлекших непредставления сведений о подозрительных операциях регулятору.

В соответствии с ч. 1 ст. 15.27 КоАП руководству JPMorgan было вынесено предупреждение.