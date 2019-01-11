Жительница Ишима избила отца кочергой

В полицию Ишима поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что к ним поступил травмированный мужчина.

Как сообщили Накануне.RU в УМВД по Тюменской области, как выяснилось, отец с дочерью устроили застолье. Из-за разногласий во взглядах на воспитание внука, между родственниками произошел спор, в результате которого мужчина ударил дочь по лицу. В ответ женщина схватила кочергу и нанесла несколько ударов по спине отца. Супруга хозяина дома вызвала медиков.

32-летняя злоумышленница задержана. Против нее заведено уголовное дело, по которому она может лишиться свободы на срок до двух лет.