11 Января 2019
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Экономика В России

Продажи Lada Granta Cross и Lada Vesta Sport начнутся в ближайшее время

Lada Granta Cross и Lada Vesta Sport можно будет купить уже в ближайшее время.

Об этом сообщил исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу "АвтоВАЗа" Ян Птачек. По его словам, отгрузки машин дилерам уже начались. Птачек отметил, что цены будут объявлены в ближайшее время, после чего стартуют продажи.

"Нельзя сказать, что мы задержали выпуск этой модели – это наш флагман, и мы хотели быть на 100% на высоком уровне. Поэтому мы не торопились", - отметил исполнительный вице-президент, сообщает РИА "Новости".

В декабре 22018 года стало известно о том, что АвтоВАЗ отзывает в России 41 тыс. 507 автомобилей Lada Vesta. Это коснется машин, реализованных c июля 2017 года.

Отмечается, что данные автомобили были укомплектованы запасным колесом 185/65R15 Formula Energy, цвет диска которого не отличался от цвета дисков шин основной размерности, что является нарушением.

На отозванных машинах бесплатно выполнят покраску диска запасного колеса.

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Продажи Lada Granta Cross и Lada Vesta Sport начнутся в ближайшее время

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Теги: Lada, автомобили



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