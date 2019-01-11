11 Января 2019
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Политика В России В бывшем СССР

Лукашенко предупредил, что Москва может потерять Минск как союзника

Белорусский президент Александр Лукашенко сообщил, что Москва может потерять Минск как союзника на западном направлении.

По словам главы государства, это может произойти в случае, если Россия и Белоруссия не договорятся о компенсации потерь из-за налогового маневра в нефтяной сфере. "Если изберет руководство РФ такой путь движения и потерю единственного союзника на западном направлении, это их выбор", - отметил Лукашенко. "Мы же их заставить не можем", - отметил он, сообщает ТАСС.

Налоговый маневр российского правительства может привести к тому, что бюджет Белоруссии потеряет к 2024 г. более 10 млрд долларов. В этой связи Александр Лукашенко вспомнил заявление первого вице-премьера России Антона Силуанова о готовности российской стороны компенсировать эти потери за счет бюджета. "И потом вдруг все остановилось. Я хотел бы получить ответ на вопрос: почему остановились эти переговоры, когда в принципе все было готово для принятия решения даже на союзном Совмине в Бресте?" – подчеркнул белорусский президент.

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Лукашенко предупредил, что Москва может потерять Минск как союзника

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Теги: Белоруссия, Лукашенко



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