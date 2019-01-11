Киев планирует расторгнуть десятки соглашений с Москвой

Украинские власти планируют расторгнуть около 40 соглашений с Россией.

Об этом сообщил украинский замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак. По его словам, власти предпримут этот шаг на фоне прекращения договора о дружбе между двумя странами.

"А сколько таких соглашений расторгнут, мне трудно сказать, потому что там есть межгосударственные и межправительственные", - отметил политик, сообщает РИА "Новости".

Напомним, в декабре украинский президент Петр Порошенко подписал закон "О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией". Согласно закону, действие договора прекращается с 1 апреля 2019 года.

В МИД РФ, комментируя ситуацию, заявили, что подобные действия могут обернуться для Украины "тяжелыми последствиями". В ведомстве уточнили, что имеется в виду ряд социальных, гуманитарных, экономических и других проблем, которые могут возникнуть как следствие расторжения документа.