Американские власти подтвердили снятие санкций с En+, "Русал" и "Евросибэнерго"

Министр финансов США Стивен Мнучин подтвердил намерение снять санкции с компаний En+, "Русал" и "Евросибэнерго".

По его словам, компании попали под ограничительные меры только потому, что их контролировал и ими управлял российский бизнесмен Олег Дерипаска. "Эти предприятия претерпевают значительные изменения в области реструктуризации и управления, что выводит их из-под контроля Дерипаски и значительно сокращает его долю", - говорится в заявлении Мнучина.

По словам министра финансов, "En+, "Русал" и "Евросибэнерго" "взяли на себя обязательства предоставить Минфину беспрецедентный уровень прозрачности в их работе, чтобы гарантировать, что Дерипаска утратил контроль" над ними. Как отметил Мнучин, по этой причине принято решение вывести данные компании из-под санкций. Он добавил, что ограничительные меры могут вернуться, если компании не выполнят условия, сообщает РИА "Новости".

Ранее стало известно, что Олег Дерипаска лишился доли в компаниях UC Rusal, En+ и "Евросибэнерго", за это Министерство финансов США выведет компании из санкционных списков. По данным СМИ, для снятия санкций с активов Дерипаске пришлось согласиться на реализацию "плана Баркера" (TOR), предложенного экс-министром энергетики Великобритании Грегори Баркером.

В итоге условия TOR выглядят во многом как передача контроля над активами Олега Дерипаски США, отмечает "Коммерсант".

Тем временем, в Конгрессе США призвали Минфин страны отложить снятие санкций с компаний российского бизнесмена Олега Дерипаски. Об этом говорится в заявлении, которое сделали представители семи комитетов палаты представителей Конгресса США.

Отмечается, что о снятии санкций с компаний Дерпаски конгресс был уведомлен непосредственно перед уходом на длительный перерыв в работе. Однако затем начался "шатдаун" федеральных ведомств, что затруднило завершение рассмотрение этого вопроса в течение 30-дневного периода.