Трамп отменил поездку в Давос из-за бюджетного кризиса в США

Американский президент Дональд Трамп отменил поездку на Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе.

Это связано с разногласиями главы Белого дома с лидерами Демократической партии, которые отказываются одобрить его проект возведения стены на границе с Мексикой.

"Из-за непримиримости демократов по вопросу приграничной безопасности, а также в связи с чрезвычайной важностью безопасности нашей нации, я при всем уважении отменяю свою очень важную поездку в Давос", - написал американский лидер на своей странице в Twitter. Президент США извинился за невозможность участвовать в деловом мероприятии, которое будет проходить с 22 по 25 января.

Напомним, 22 декабря американский Сенат завершил заседание, так и не проголосовав по временному финансированию федерального правительства до 8 февраля 2019 года. После этого в стране приостановилась работа 25% госучреждений, работу прекратили около 800 тыс. чиновников США.

Финансирование не было утверждено из-за желания президента Дональда Трампа внести в бюджет пункт о выделении $5,7 млрд на строительство стены на границе с Мексикой. Палата представителей, в отличие от Сената, эту идею поддержала.