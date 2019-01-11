11 Января 2019
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Экономика В России

МИД Германии выступил против санкций в отношении "Северного потока — 2"

Глава МИЖ Германии Хайко Маас заявил, что считает неправильным введение ограничительных мер в отношении проекта газопровода "Северный поток — 2".

По его словам, санкции — это не самоцель и они имеют смысл только тогда, когда привязаны к определенным требованиям. Он напомнил, что против Москвы существуют ограничения, ранее наложенные Евросоюзом. "В случае американских санкций в отношении России это, к сожалению, не так", — добавил Маас, сообщает "Интерфакс".

В декабре прошлого года депутаты Европейского парламента выступили за прекращение реализации проекта трубопровода "Северный поток - 2".

Тем временем, "Газпром" уложил около 300 км труб газопровода "Северный поток —2" на дно Балтийского моря. Подчёркивается, что строительство совершается "в соответствии с графиком".

"Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Окончание строительства запланировано на конец 2019 г.

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МИД Германии выступил против санкций в отношении "Северного потока — 2"

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Теги: Северный поток - 2, Германия, санкции



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