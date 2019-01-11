Павленского признали виновным в поджоге Банка Франции

Во Франции суд признал виновным российского художника-акциониста Петра Павленского в поджоге банка на площади Бастилии.

Он приговорен к трем годам тюрьмы, два из которых - условно. Заседание проходило в Париже. Суд не стал требовать заключения Павленского, учитывая, что 11 месяцев россиянин уже провёл в предварительном заключении. Таким образом, Павленский остался на свободе.

Кроме того, суд поговорил гражданскую супругу Павленского Оксану Шалыгину к двум годам тюрьмы (1,5 года - условно) за поджог банка. Женщина провела в предварительном заключении три месяца, и суд также не стал требовать ее заключения под стражу. При этом оставшиеся пять месяцев Шалыгина проведет на свободе, но с электронным браслетом, сообщает РИА "Новости".

Напомним, Павленский получил политическое убежище во Франции. В октябре 2017 года художник был задержан за попытку поджога входа в главное здание Банка Франции. После этого его поместили в психиатрический стационар полицейской префектуры.

Петр Павленский в 2016 году был задержан за попытку поджечь вход в здание ФСБ России. Мещанский суд Москвы признал художника виновным, однако Павленский ограничился лишь штрафом в 500 тыс. руб. без лишения свободы.