11 Января 2019
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Эксперт: Заявления Абэ по Курилам являются PR-ходом перед выборами

Заявления японского премьер-министра Синдзо Абэ по Курилам были сделаны целенаправленно в связи с подготовкой к предстоящим выборам в верхнюю палату японского парламента, которые состоятся предстоящим летом.

Об этом сообщил руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов. По его словам, заявления премьера были обращены к японской аудитории, так как Абэ встречает в стране довольно жесткую критику относительно продвижения позиций властей по "территориальному вопросу", сообщает "Интерфакс".

Напомним, 1 января Абэ заявил, что не будет переселять россиян при передаче Японии Курильских островов. В интервью телеканалу "Асахи" он сообщил, что передача территории должна происходить с согласия проживающих на ней россиян.

По словам Абэ, переговоры с Россией изначально не идут с позиции "уходите отсюда" и будут учитывать позицию россиян.

Также сообщалось, что премьер-министр Японии выразил намерение продвинуть переговоры по мирному договору во время своего январского визита в Россию.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что будет стремиться к заключению мирного договора с Токио. В свою очередь, японский премьер заявил, что не будет переселять россиян при передаче Курильских островов.

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Эксперт: Заявления Абэ по Курилам являются PR-ходом перед выборами

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Теги: Япония, Курилы, Абэ



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