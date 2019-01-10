На Ямале продлили программу по льготной ипотеке

На Ямале программу по льготной ипотеке продлили на 2019 г. В этом году она охватит 118 семей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного правительства.

Ямальцы, которые планируют приобрести жилье в новостройке, могут обратиться в офис Ямальской ипотечной компании и получить льготный заем от 6,65% до 8%.

На минимальную процентную ставку могут претендовать многодетные семьи с тремя и более детьми. При максимальном первоначальном взносе (50% и более) ставка для многодетных родителей составит 6,65% на весь период действия договора.

Заявления от ямальцев рассматриваются в два этапа. Сначала участник программы проверяется на платежеспособность и предоставляет необходимый для участия пакет документов. Вторым этапом граждане проходят процедуру оценки объекта недвижимости. Жилье должно относиться к строящемуся или вновь построенному.

На Ямале аккредитовано 11 домов, в которых ямальцы могут приобретать жилье при окружной поддержке. Три объекта расположены в Салехарде, шесть – в Новом Уренгое и по одному дому строится в городах Губкинский и Тарко-Сале.

Специалисты напоминают, что каждый объект долевого строительства, приобретаемый по программе льготной ипотеки, должен соответствовать требованиям федерального законодательства, располагаться на территории ЯНАО и иметь аккредитацию в ДОМ РФ.

Отметим, в прошлом году 88 семей получили ипотеку с господдержкой в размере 261,2 млн руб. Всего с начала реализации направления, а именно с 2017 года, Ямальская ипотечная компания выдала 129 кредитов на сумму 367,6 млн руб.

В этом году на компенсацию расходов выделено 40 млн руб. из окружного бюджета.

Напомним, во время ежегодного доклада о состоянии дел в округе губернатор Ямала Дмитрий Артюхов заявил о том, что в ближайшие годы сменить жилье смогут 10,5 тыс. семей.

"Субсидия молодым на новое жилье вырастет до 40% от стоимости квартиры. Будем развивать доступную ипотеку – по ставке в 5,5%. Кроме того, из аварийного жилья переедут 5 тыс. семей", - сказал Артюхов.