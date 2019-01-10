Павел Дуров подал заявление о ликвидации Telegram

Российский бизнесмен и создатель соцсети "Вконтакте" принял решение ликвидировать Telegram, документ появился на сайте реестра юрлиц Великобритании 4 января, пишет РИА "Новости".

Сам Дуров пока никак не прокомментировал свое решение.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, история борьбы Роскомнадзора с мессенджером "Телеграм" началась еще в середине апреля, и так до сих пор не закончилась - последний держит оборону и спокойно работает. Ведомство же, не признавая ошибок и промахов, продолжает рубить с плеча.

В конце 2018 года стало известно, что Роскомнадзор планирует потратить на борьбу с блокировкой Telegram 20 млрд рублей.