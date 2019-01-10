11 Января 2019
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Общество В России

Павел Дуров подал заявление о ликвидации Telegram

Российский бизнесмен и создатель соцсети "Вконтакте" принял решение ликвидировать Telegram, документ появился на сайте реестра юрлиц Великобритании 4 января, пишет РИА "Новости".

Сам Дуров пока никак не прокомментировал свое решение.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, история борьбы Роскомнадзора с мессенджером "Телеграм" началась еще в середине апреля, и так до сих пор не закончилась - последний держит оборону и спокойно работает. Ведомство же, не признавая ошибок и промахов, продолжает рубить с плеча.

В конце 2018 года стало известно, что Роскомнадзор планирует потратить на борьбу с блокировкой Telegram 20 млрд рублей.

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Павел Дуров подал заявление о ликвидации Telegram

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

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Теги: Павел Дуров, Telegram, ликвидация, Роскомнадзор



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