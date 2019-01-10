10 Января 2019
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Происшествия Крым

В Крыму экс-директор департамента капстроительства давал ветеранам непригодные для проживания квартиры

В Севастополе СКР передал в суд уголовное дело в отношении экс-директора департамента капитального строительства города. Его обвиняют в том, что чиновник предоставлял ветеранам квартиры плохого качества.

Весной позапрошлого года через электронные аукционы ЖСК "Доступное жилье" и департамент капстроительства заключили госконтракты на приобретение 9 квартир для ветеранов, в которых должны были быть проведены вода и тепло, а также сделаны все комфортные условия для проживания стариков, сообщили Накануне.RU в СКР.

Однако бывший директор департамента сказал представителю ЖСК, что нужно предоставить 9 любых других квартир, в которых по состоянию на 9 мая 2017 года будет завершена внутренняя отделка. Такие квартиры нашлись в многоэтажке на проспекте Античном. Они были 1-комнатные, однако их сделали через перепланировку.

Площадь этих квартир не соответствовала условиям госконтрактов, но чиновника этот факт не смутил - он заключил с ЖСК допсоглашения, в которых площадь была уменьшена. Бюджетные деньги в сумме 19 млн рублей директор департамента перевел на счет ЖСК, и без проведения экспертиз на соответствие этого жилья требованиям законодательства предоставил их в собственность ветеранам.

Эксперты дали заключение, что предоставленное жилье не может использоваться по своему целевому назначению, поскольку не соответствует требованиям, предъявляемым к однокомнатным квартирам.

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В Крыму экс-директор департамента капстроительства давал ветеранам непригодные для проживания квартиры

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Теги: Крым, чиновник, суд, квартиры, ветераны



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