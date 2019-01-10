В центре Кургана произошло страшное ДТП с погибшими

В центре Кургана в страшной аварии погиб человек.

ДТП произошло вечером 10 января на улице Коли Мяготина в районе паспортного стола, сообщили Накануне.RU очевидцы аварии.

В ГИБДД пока происшествие прокомментировать не смогли, а вот пользователи соцсетей активно обсуждают в пабликах произошедшую трагедию.

Как пишет пользователь Дмитрий Дубровин, в ДТП есть погибшие. Он написал: "Один труп".

Другой пользователь под ником Ирина Алексеева поражается, как в центре города вообще можно попасть в ДТП, да еще и погибнуть.

"Как в центре можно гонять, переходы пешеходные через 300 метров", - возмущается интернет-пользователь.

Неизвестны также марки машин, попавших в аварию, а также обстоятельства ДТП. Подробности ГИБДД сообщит только утром 11 января.