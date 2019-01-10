10 Января 2019
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Политика В бывшем СССР Украина

Украина становится плацдармом для экстремистских движений, - глава Духовного управления мусульман страны

Украину в последнее время пытаются превратить в плацдарм для вербовки в экстремистские группировки. Об этом заявил изданию "Гордон" глава Духовного управления мусульман Украины шейх Ахмед Тамим.
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По его словам, многие экстремистские группировки используют вооруженный конфликт в Донбассе, и под видом, что хотят воевать против России, их члены приезжают на Украину, где их принимают. При этом движут ими циничные мотивы, прежде всего желание получить реальную боевую подготовку и опыт участия в реальных боевых действиях.

"Для экстремистских организаций это важный и ценный навык, и его невозможно получить иначе, как на настоящей войне. Это может повлечь за собой ситуацию, подобную Сирии или войне в Афганистане, Югославии, где экстремисты делились на группировки и воевали между собой, а страдало простое население страны", - сказал Ахмед Тамим.

Он полагает, что приток экстремистов на Украину отчасти вызван тем, что за последнее время Россия "депортировала много людей экстремистского толка, и мы видим, что они активно перебираются на Украину".

По мнению шейха, глава Чечни Рамзан Кадыров "прекратил распространение экстремистской заразы" в республике. В то же время Ахмед Тамим отвергает, что он настроен пророссийски.

В целом он считает, что питательной почвой для экстремистских движений стали свобода и демократия, так как большинство лидеров экстремистских течений жили на Западе, а не в исламском мире.

Как сообщало Накануне.RU, по данным The Times, на стороне ВСУ воюют два батальона боевиков-исламистов, члены одного из которых проходили обучение в лагерях ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ) в Ираке и Сирии.

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Украина становится плацдармом для экстремистских движений, - глава Духовного управления мусульман страны

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Теги: Украина, экстремизм,



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