Движение по Волоколамскому шоссе возобновили после ликвидации последствий затопления Тушинского тоннеля

Движение по Волоколамскому шоссе возобновлено после ликвидации последствий затопления Тушинского тоннеля, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Центра организации дорожного движения.

"Движение в Тушинском тоннеле по основному ходу Волоколамского шоссе в сторону области открыто…", - говорится в одном из сообщений ЦОДД.

Вскоре после этого в ведомстве уточнили, что в центр по Тушинскому тоннелю движение тоже запущено. "Также открыли съезд с внутренней стороны МКАД на Волоколамское шоссе в направлении центра", - добавили в ЦОДД.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, сегодня утром в столице затопило тоннель в районе канала имени Москвы из-за провала грунта в дамбе площадью 75 кв.м. В связи с этим частично было перекрыто движение по Волоколамскому шоссе, для автотранспорта были организованы другие варианты движения. Пользователи соцсетей, отреагировав на аварию, "окрестили" инцидент "первым обещанным прорывом", а эксперты указали на отсутствие контроля со стороны московской мэрии за соблюдением технологий при строительстве.