10 Января 2019
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО

Екатеринбуржца осудили условно за организацию занятия проституцией

В Екатеринбурге к условному сроку приговорили местного жителя, обвиняемого в организации занятий проституцией, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УМВД по городу.

Обвинительный приговор вынес Орджоникидзевский районный суд. Мужчина осужден на полтора года лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Отмечается, что осужденный ранее был судим за преступление средней тяжести.

С января по август 2018 года 36-летний екатеринбуржец решил организовать бизнес по предоставлению интим услуг на территории города. "В целях реализации своего преступного умысла мужчина подбирал знакомых ему девушек, которым предлагал вступить в организованную им группу по оказанию сексуальных услуг за вознаграждение, либо размещал соответствующую рекламу в Интернете. При этом сумма "гонорара" за систематическое оказание услуг сексуального характера клиентам варьировалась, в среднем, от 2,5 до 5 тыс. рублей", - говорится в сообщении. 

В августе в одном из банных комплексов на проспекте Космонавтов были выявлены факты оказания услуг сексуального характера за денежное вознаграждение двумя девушками. В отношении них было возбуждено административное производство.

Позднее был выявлен и организатор бизнеса. Мужчина вину полностью признал. 
 

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Екатеринбуржца осудили условно за организацию занятия проституцией

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Теги: Екатеринбург, суд, проституция, МВД



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