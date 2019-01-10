Роскомнадзор проведет проверку в отношении BBC на соответствие российскому законодательству

Роскомнадзор проведет проверку в отношении BBC на соответствие требованиям российского законодательства, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Так, в период с 14 по 31 января 2019 года будет проведена проверка соблюдения ООО "Бритиш телевижн" (вещатель телеканала "BBC World News" в России) лицензионных и обязательных требований в сфере телерадиовещания.

Вещателю в срок до 16 января необходимо представить документы, подтверждающие соблюдение требований закона о СМИ об ограничении прямого или косвенного контроля российских СМИ со стороны иностранных организаций.

"В отношении интернет-ресурсов BBC проводится проверка контента на предмет соблюдения требований российского законодательства. В настоящий момент выявлены материалы, транслирующие идеологические установки международных террористических организаций. Проводится экспертиза на предмет соответствия данных материалов нормам российского антиэкстремистского законодательства", - говорится в сообщении.