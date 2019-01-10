10 Января 2019
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Происшествия Центральный ФО

Воду в Тушинском тоннеле Москвы планируют полностью спустить к 18.00 мск

Городские службы планируют спустить воду в Тушинском тоннеле до нулевого уровня к 18.00 мск, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ФГБУ "Канал имени Москвы".

После этого планируется дать экспертные оценки, определены сроки проведения работ по устранению последствий происшествия. Среди возможных причин ФГБУ поддерживает версию о допущенных нарушениях при расширении Волоколамского шоссе в 2003 году.

Отмечается, что поступление воды в тоннель в настоящее время удалось прекратить. По состоянию на 16.30 мск уровень воды в межбьефовом пространстве над Тушинским тоннелем составил около 1 м. На момент происшествия уровень воды здесь составлял около 5 м.

Сброс воды осуществляется через инфраструктуру гидроузла №8 канала - "для этого были опущены специальные фермы, которые сдерживают напор воды, а водопроводные галереи выводят воду в Москву-реку".

Специалисты учреждения отмечают, что площадь провала грунта составила 75 кв. м. Напомним, ранее сообщалось о 50 кв. м.

В "Канале имени Москвы" призвали пока не спешить с оценкой произошедшего. "Это очень сложный транспортный и гидротехнический узел. С одной стороны, это автомобильный тоннель, с другой стороны – водный мост. Гидротехническим конструкциям порядка 80 лет, все они проходили плановое обследование и не были признаны ни аварийными, ни предаварийными. Но раз ситуация произошла, мы будем проводить глубокий анализ случившегося с профильными институтами и обнародуем результаты этой работы", – прокомментировал руководитель учреждения Герман Елянюшкин.

Как сообщало Накануне.RU, в столице затопило тоннель в районе канала имени Москвы из-за провала грунта в дамбе. В связи с этим частично было перекрыто движение по Волоколамскому шоссе, для автотранспорта были организованы другие варианты движения. Пользователи соцсетей, отреагировав на аварию, "окрестили" инцидент "первым обещанным прорывом", а эксперты указали на отсутствие контроля со стороны московской мэрии за соблюдением технологий при строительстве.

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Воду в Тушинском тоннеле Москвы планируют полностью спустить к 18.00 мск

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Теги: провал грунта в тоннеле в Москве, дамба, канал имени Москвы, тушинский тоннель



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