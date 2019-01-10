"Первый обещанный прорыв": столица обсуждает затопление в Тушинском тоннеле

В Москве городские службы продолжают вести работы по устранению последствий затопления Тушинского тоннеля, которое произошло в результате прорыва грунта на дамбе. Центр организации дорожного движения сообщает о вариантах организации движения автотранспорта по Волоколамскому шоссе в сторону Подмосковья. Движение по шоссе в центр города временно приостановлено.

Инцидент вызвал реакцию пользователей соцсетей. Одни сухо предупреждают своих друзей и подписчиков о необходимости объезда этого участка.

"Пересмотрите свой маршрут - Тушинский тоннель затопило! Кого уволят здесь ?)))", - пишет интернет-пользователь в фейсбуке.

"Тушинский тоннель затопило. Волоколамка перекрыта. На Северо-Западе скоро будет транспортный коллапс. Говорят, произошел провал грунта в дамбе канала и вода оттуда. Ждем подробностей", - предупреждает другой.

Кроме того, инцидент стал предметом для шуток пользователей на тему "обещанного прорыва".

"Ну Путин же говорил - "Нам нужен прорыв!". Вот он", - пишет один из пользователей.

"Первый обещанный прорыв: В Москве из-за провала грунта частично затопило Тушинский тоннель. Он проходит под двумя дамбами канала имени Москвы", - пишет другой.

Появляются и другие комментарии с подобным содержанием: "Эффективные менеджеры всё-таки добились прорыва!!!" и "Наноматериалы рекой потекли, осталось только самолёты и ракеты из них наделать".

Тушинский тоннель затопило водой из шлюза канала им. Москвы. Эффективные менеджеры всё-таки добились прорыва!!! — Евгений Еремеев (@Mamontaner) 10 января 2019 г.

В ЦОДД рассказали, что пока в область движение по Волоколамскому шоссе будет организовано по встречной полосе от эстакады в районе ул. Академика Курчатова до стадиона "Спартак". Кроме того, обещают, что сотрудниками ГИБДД будет оказано содействие жителям для подъезда к своим домам. Однако им необходимо иметь при себе паспорт.

В соцсетях также ждут, как скоро на происшествие отреагирует мэр города Сергей Собянин. "Провалилось, затопило... А Сергей Семёнович, интересно, подъедет или опять спрячется?", - задается вопросом один из владельцев аккаунта в фейсбуке.

Пока в соцсетях столичного градоначальника не опубликованы комментарии по поводу аварии.

В Москве фигня с твориться с тоннелями

Тушинский затопило, Ленинградский и Волоколамский каждый год перекрывают и латают, Лефортовский иногда затапливает после дождя, Михалковский тоннель на Севере, после дождя тоже топит.

Блин, что твориться? У нас не могут норм тоннели строить? — Скрепы Коррупции (@PashNav2018) 10 января 2019 г.

Тем не менее представители московских властей уже дали первую оценку инциденту. Так, заммэра столицы Петр Бирюков, возглавивший оперативный штаб, развернутый в Тушинском тоннеле, предположил, что авария могла произойти из-за того, что "шоссе расширяли в 2003 году и допустили нарушения".

Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин связывает инцидент с "профессиональной безграмотностью" московских властей, у которых "отсутствует контроль за соблюдением технологий" при строительстве инженерных объектов.

"Если в 2003 году были совершены какие-то нарушения, то это означает, что в Москве отсутствует контроль за соблюдением технологий при строительстве, причем не просто стандартных объектов, а уникальных сооружений, которые заведомо должны привлекать к себе повышенное внимание…Игнорирование последствий собственной деятельности выливается в подобные аварии", - выразил он мнение в комментарии Накануне.RU.

Также он отметил, что любой тоннель, являясь зоной повышенной опасности, должен быть оснащен системами датчиков, "которые должны постоянно мониторить ситуацию, чтобы подобного не происходило". "Именно для того, если возникнет малейшая протечка, которая может привести к затоплению, чтобы инженерные службы могли отреагировать оперативно, опережающе до того, как это превратится в аварию. Судя по всему минимальных средств обеспечения инженерного сооружения московские власти не предусмотрели. Если это не было сделано при строительстве тоннеля, это всегда можно сделать потом", - отметил Делягин. Также эксперт упомянул, что масштабы аварии нивелировала время происшествия, поскольку "на неделе неформально продолжаются каникулы". "Движение не очень интенсивное, если бы это произошло в обычное время, то город был бы просто парализован на время проведения соответствующего ремонта", - заявил он. Кроме того, по его словам, инцидент может быть отражением не только локальной проблемы мэрии, но и в целом "российской системы, в которой происходит полное уничтожение инженерных специальностей".

Ранее сообщалось, что на Волоколамском шоссе городские службы сливают воду из шлюза, на это, по оценке специалистов, уйдет порядка 6 часов. По предварительным оценкам, предстоит слить 300 тысяч кубометров воды.

На момент публикации в ЦОДД Накануне.RU сообщили, что воды в тоннеле уже нет, "вывозят песок".

Напомним, сегодня в столице затопило тоннель в районе канала имени Москвы из-за провала грунта в дамбе. Сообщалось, что площадь провала составляла 50 кв. м.