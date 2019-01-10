"Эхо Москвы" подсказало госпропаганде оправдание для передачи Курил

Цель Кремля не сохранить Курилы, а поставить точку во Второй мировой войне, считает главный редактор "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов. Об это он написал в своем телеграм-канале.

"Для нас главное — это не острова, а мирный договор. Что такое мирный договор с Японией? Это конец Второй мировой войне. Кто поставит точку во Второй мировой войне в исторической ретроспективе? Путин. Вот почему идут переговоры. А не за острова", - утверждает журналист.

Любопытно, что популярные политические блогеры и телеграм-каналы предпочли проигнорировать заявление главреда "Эхо". Его заметил только публицист Максим Кононенко, однако он отреагировал на него в форме, запрещенной Роскомнадзором для СМИ.

Гораздо активнее оказались простые пользователи Сети. Многим в заявлении влиятельного журналиста, который сам часто подчеркивает, что много общается с руководством страны, увиделась попытка опробовать тезис "зато есть мирный договор" для оправдания передачи Курил в госпропаганде.

Между тем эксперты Накануне.RU сомневаются, что этот тезис может сработать как пропагандисткий, даже если его и возьмут на вооружение для объяснения решения курильского вопроса.

Президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив "Основание" Алексей Анпилогов напоминает, что проблема мирного договора была разрешена в договоре с Японией от 1956 года. Опираться на этот документ в переговорах предлагает и сама Москва.

"Странно слышать от Венедиктова такую оценку. Проблема мирного договора уже дважды была закрыта. Первый момент – Япония была проигравшей стороной в Второй мировой войне и подписала акт безоговорочной капитуляции. Да, формально преемственность императорской власти была сохранена. Но, как и в случае с Германией, японское государство все же было переучреждено фактически заново. Второй момент - 19 октября 1956 года была подписана совместная декларация СССР и Японии. Сейчас на нее все любят ссылаться. Она предполагала последовательное решение территориальных вопросов. Также там было прямо сказано, что состояние войны между нашими странами прекращено. Да, формальный документ с названием "мирный договор" подписан не был, но это никак не определяет отношения между странами",- говорит Анпилогов.

Он предполагает, что такими заявлениями "многие сейчас пытаются пугать власть" и именно в этом их смысл.

Общественник, лидер движения "Гражданский патруль" Ростислав Антонов ставит под сомнение саму логику, предлагаемую Венедиктовым. Мирный договор с Японией не может быть самоцелью для Кремля.

"70 лет мы прожили без этого договора, проживем еще столько же. Никто от этого не расстроится. При этом в 1956 году идея состояла в том, чтобы оторвать Японию приманкой с островами от союзнических отношений с США. Но, как показала история, японцы поняли ситуацию по-своему, а нашим руководителям это понимание не очень понравилось тогда, не очень нравится оно и сейчас, когда к этому договору решили вдруг вернуться", - говорит Антонов.

Он уверен, что российская власть не пойдет на то, чтобы отдать японцам Курилы.

"Поэтому я и раньше и сейчас оцениваю вероятность этого размена как очень низкую, а потому, кстати, сам я еще не выхожу с пикетами и плакатами, хотя патриотическая общественность уже требует реакции. Я просто предлагаю наблюдать, и уверен, что никакой передачи Курил не будет", - считает Антонов.

Территория - это главное в действующей в России системе ценностей, уверен политолог Константин Калачев. И хотя этот тезис не помешал Кремлю отдать Азербайджану пастбища и несколько сел в Южном Дагестане, разрешить территориальные споры с Китаем и Норвегией, в случае с южными Курилами будет работать иной сценарий. По мнению Калачева, в итоге переговорный процесс упрется в условия передачи островов, которые окажутся невыполнимы.

"Венедиктов красиво излагает, но это лишь умозрительный конструкт. Да, есть Московская декларация 1956 года. Если СССР был готов вернуть Шикотан и острова (гряду) Хабомаи, то РФ как правопреемница Союза, вроде бы, должна на определенных условиях пойти на урегулирование территориальной проблемы. Но все упирается в условия. Япония ведь в обмен не признает Крым частью России. А все остальное, включая программу из пяти пунктов Абэ - мелковато будет", - предполагает политолог.

России могли бы посулить признание Японией Крыма и масштабный приток японских инвестиций в экономику, но Токио вряд ли готово на такие шаги сейчас.

"Надо, кстати, отдать должное японскому премьеру. Он в последнее время уверенно формирует информационную повестку. Пусть даже это палка о двух концах. Поставить точку во Второй мировой войне и даже "победить" в гибридной "Третьей" можно, если удастся рассорить Японию и США, получить признание Японией России в её нынешних границах, заодно включив масштабные программы сотрудничества. Япония и сейчас практически не принимает участия в антироссийских санкциях. Однако хочется ведь большего. Мне такое развитие событий представляется практически невероятным", - уверен Калачев.