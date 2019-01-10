В Прикамье в праздники мусор вывозили полностью и вовремя

В Прикамье "мусорный" оператор, ответственный за очистку контейнеров, компания "Теплоэнерго", отчиталась о своевременном и полном вывозе мусора на полигоны в праздники. С 1 по 8 января туда вывезли 6,5-7 тыс. т мусора, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Напомним, с 1 января 2019 года мусор вывозится только на официальные полигоны. Их в крае 13. Все машины перевозчиков оснащены системами слежения, навигации и видеофиксации. Специалистами "Теплоэнерго" ведут аудит спецтехники в целях предотвращения несанкционированного сброса мусора. И.о. директора оператора Алик Башаев отметил, что в организации установили усиленный режим в праздники.

"Если в предыдущие годы мусор мог копиться неделями, то в 2019 г. время реагирования составило всего 6 часов", - сказал он.

Качество уборки мусора в ежедневном режиме контролировал специальный штаб, работала горячая линия. От жителей региона поступило 752 звонка. Основная часть обращений пришлась на краевую столицу.

За восемь дней прошло девять проверок работы перевозчиков, в том числе два выезда с инспекцией в составе главы Перми Дмитрия Самойлова, его заместителя Игоря Субботина и других чиновников. С 3 января количество жалоб сократилось. Менее 4% жителей региона обращались с повторной заявкой на вывоз мусора.

Одним из острых оказался вопрос содержания контейнерных площадок и мусорокамер, которые по закону осуществляют управляющие организации. Для того, чтобы избежать свалок и антисанитарии в праздники, руководство "Теплоэнерго" договорилось с перевозчиками, которые за свой счет убирали площадки.

Напомним, с 1 января обращение с мусором стало полноценной коммунальной услугой. Полученные деньги будут направлены именно на вывоз мусора.