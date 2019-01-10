ОНФ проконтролирует расходование средств для пострадавших в Магнитогорске

Создан сайт для общественного контроля за расходованием средств, поступающих для пострадавших при взрыве бытового газа в доме №164 на проспекте Карла Маркса, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ОНФ.

Руководитель исполкома ОНФ Михаил Развожаев считает, что процесс расходования средств должен быть максимально прозрачным, чтобы не возникало поводов для спекуляций.

"Очень важно, чтобы основные средства помощи были непосредственно переданы пострадавшим либо использованы на согласованные ими цели", - подчеркнул он.

Добавим, что оперативным штабом по согласованию с жильцами принято решение направить средства на найм жилых помещений, материальную помощь на похороны погибших, компенсацию государственной пошлины при восстановлении утерянных документов и оплату услуг ЖКХ жителям дома на время отселения. На данный момент сумма оказанной помощи составляет 5 млн 235 тыс. руб.

Напомним, рано утром 31 декабря в результате взрыва газа произошло обрушение подъезда дома по улице Карла Маркса. 35 квартир были разрушены полностью, 10 - частично. Погибли 39 человек.