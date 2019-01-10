В больницах Югры остаются 11 вахтовиков, пострадавших в массовой аварии, где погибли шесть человек

Медики рассказали о состоянии пассажиров автобуса, пострадавших в предновогодней аварии, сообщили Накануне.RU в официальном штабе правительства Югры.

Из Нефтеюганской окружной больницы выписали четверых людей, ещё 11 человек лечатся в стационаре. Заместитель директора департамента здравоохранения Югры Елена Касьянова рассказала, что восемь человек лежат в Сургутском травматологическом центре. Один из них – в тяжелом состоянии, один – в средней степени тяжести. Трое находятся в Нефтеюганской окружной больнице.

Напомним, авария произошла 29 декабря 2018 г. на 817-м километре трассы Тюмень – Ханты-Мансийск произошло ДТП с участием четырех автомобилей, в том числе автобуса, перевозившего вахтовиков. Шесть человек погибли, 18 получили травмы различной степени тяжести. СКР возбудил уголовное дело.