10 Января 2019
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра

В больницах Югры остаются 11 вахтовиков, пострадавших в массовой аварии, где погибли шесть человек

Медики рассказали о состоянии пассажиров автобуса, пострадавших в предновогодней аварии, сообщили Накануне.RU в официальном штабе правительства Югры.

Из Нефтеюганской окружной больницы выписали четверых людей, ещё 11 человек лечатся в стационаре. Заместитель директора департамента здравоохранения Югры Елена Касьянова рассказала, что восемь человек лежат в Сургутском травматологическом центре. Один из них – в тяжелом состоянии, один – в средней степени тяжести. Трое находятся в Нефтеюганской окружной больнице.

Напомним, авария произошла 29 декабря 2018 г. на 817-м километре трассы Тюмень – Ханты-Мансийск произошло ДТП с участием четырех автомобилей, в том числе автобуса, перевозившего вахтовиков. Шесть человек погибли, 18 получили травмы различной степени тяжести. СКР возбудил уголовное дело.

ДТП место происшествия автобус(2018)|Фото:пресс-служба СУ СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре

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В больницах Югры остаются 11 вахтовиков, пострадавших в массовой аварии, где погибли шесть человек

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Теги: дтп в югре, нефтеюганский район, дтп с участием автобуса, вахтовики



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