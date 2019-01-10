В Краснокамске уволили директора школы, в которой избили пятиклассницу

По итогам прокурорской проверки с директором средней общеобразовательной школы №5 Краснокамска расторгнут трудовой договор, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

"Надзорное ведомство установило нарушения в части организации воспитательной работы с учениками. Так, педагогическим коллективом школы не обеспечена безопасность обучающихся во время образовательного процесса, не организована замена отмененного урока иным уроком либо иным мероприятием, дети были оставлены без присмотра", - говорится на сайте ведомства.

Также отмечается, что классный руководитель не поставил в известность об инциденте родителей и директора школы. Воспитательная и профилактическая работа в части раннего выявления детского и семейного неблагополучия прокуратурой признана неудовлетворительной.

Прокуратура внесла представление об устранении нарушений начальнику управления системой образования администрации Краснокамского района. Четыре должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, с директором расторгнут трудовой договор.

Напомним, проверка была инициирована после игры школьников в снежки, которая закончилась травмой девочки-пятиклассницы. Сообщалось, что 19 ноября она попала снежком в одного из одноклассников. Тот поставил подножку и уронил девочку на снег. Также была информация, что девочка получила ушиб позвоночника и сотрясение головного мозга, и в результате не простой подножки, а целенаправленного избиения. Над девочкой якобы решили поиздеваться одноклассники, а когда мать школьницы подняла шум, в школе попытались "надавить" на женщину, обещая, что в случае огласки на полицейский учет попадет и пострадавшая.