В Нижневартовске загорелась больница-долгострой

В Нижневартовске начался пожар на месте возведения печально известного долгостроя – Окружной больницы, передает корреспондент Накануне.RU.

Информацию о возгорании Накануне.RU подтвердили в пресс-службе окружного управления МЧС. На место только что прибыли спасатели, они уточняют детали.

Напомним, больницу возводят уже больше 10 лет – это один из самых известных долгостроев в "тюменской матрешке". За время возведения ее стоимость значительно выросла, кроме того, успело смениться несколько подрядчиков. Планируется, что она станет крупнейшей в городе: будет состоять из четырех медицинских корпусов, одного инфекционного корпуса, хозяйственного блока и гаража. Площадь здания – 110 тыс. кв. м.