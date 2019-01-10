10 Января 2019
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра

В Нижневартовске загорелась больница-долгострой

В Нижневартовске начался пожар на месте возведения печально известного долгостроя – Окружной больницы, передает корреспондент Накануне.RU.
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Информацию о возгорании Накануне.RU подтвердили в пресс-службе окружного управления МЧС. На место только что прибыли спасатели, они уточняют детали.

Напомним, больницу возводят уже больше 10 лет – это один из самых известных долгостроев в "тюменской матрешке". За время возведения ее стоимость значительно выросла, кроме того, успело смениться несколько подрядчиков. Планируется, что она станет крупнейшей в городе: будет состоять из четырех медицинских корпусов, одного инфекционного корпуса, хозяйственного блока и гаража. Площадь здания – 110 тыс. кв. м.

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В Нижневартовске загорелась больница-долгострой

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Теги: окружная больница Нижневартовска, пожар



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