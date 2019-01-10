10 Января 2019
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Экономика Ямало-Ненецкий АО

Строительство объектов арктического порта Сабетта завершено

Все объекты арктического морского порта "Сабетта" построены. О завершении работ сообщила подрядная организация "УСК Мост".

Строительство порта проходило в два этапа. В 2012-2013 гг. был оборудован технологический канал и вспомогательные причалы для доставки оборудования. В 2014-2018 гг. в две очереди прошли ноуглубительные работы.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе строительной компании, на сегодняшний день закончено строительство объектов береговой инфраструктуры, в полном объеме проведены пуско-наладочные работы оборудования системы управления движением судов и глобальной морской системы связи при бедствии.

Также в "СК Мост" отметили, что полностью компенсирован ущерб водным биологическим ресурсам - проведены природоохранные мероприятия.

"Все работы, предусмотренные государственным контрактом, "УСК Мост" выполнены. Новый порт на Ямале обеспечит круглогодичную навигацию судов-газовозов и их проход по Северному морскому пути".

Напомним, в 2018 г. по Северному морскому пути отправлено 18 млн т грузов, в 2019 г. грузооборот может увеличиться до 30 млн т.

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Строительство объектов арктического порта Сабетта завершено

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Теги: Сабетта, СК Мост,



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