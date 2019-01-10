10 Января 2019
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Старейшее издание Екатеринбурга на грани закрытия, а мэрия планирует выделить деньги на собственную ТВ-студию

Газета "Вечерний Екатеринбург", которая служит рупором администрации города много лет, может прекратить свое существование. Главный редактор издания Лев Кощеев в печатном выпуске газеты рассказал читателям о серьезных финансовых проблемах издания, передает корреспондент Накануне.RU

"Вот и сейчас мы вынуждены сообщить: все, кто привык видеть "Вечерний Екатеринбург" в своих почтовых ящиках, отныне не смогут этого делать. "Вечёрку" можно будет купить только в газетных киосках, да и то лишь по четвергам", - сообщает Кощеев.

Изменения произойдут также и на интернет-сайте издания, он теперь будет работать в усеченном режиме.

"Для нашего издания наступили очень трудные времена. Мы пытаемся его спасти, поскольку убеждены, что родному городу, огромной доле его жителей нужна своя газета", - добавил Лев Кощеев.

Единственная в Екатеринбурге ежедневная газета "Вечерний Екатеринбург" издается с 1957 года. Издание финансировалось из бюджета города, так как освещало деятельность мэрии. Недавно стало известно, что этой возможности газета может лишиться.

Примечательно, что накануне власти заявили о создании собственной продакшн-студии, чтобы снимать кино о городе. Глава уральской столицы Александр Высокинский заявил, что часть денег для этих нужд возьмут из городского бюджета, однако сумму он не назвал.

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Старейшее издание Екатеринбурга на грани закрытия, а мэрия планирует выделить деньги на собственную ТВ-студию

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Теги: Вечерний Екатеринбург, газета, издание, финансирование, студия



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