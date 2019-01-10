Граждане Казахстана и Сингапура прислали благодарственные письма свердловским полицейским

В подразделении по вопросам миграции ГУ МВД России по Свердловской области проанализировали поступившие в 2018 году обращения граждан, которым потребовалось оперативно решить вопрос с оформлением необходимых документов.

Как рассказал Накануне.RU пресс-секретарь регионального Главка Валерий Горелых, выяснилось, что 16 человек направили в адрес руководства данной службы благодарственные письма за внимательное и чуткое отношение к нуждам людей. По его сведениям, чаще других отмечали с положительной стороны ведущего специалиста-эксперта 1 класса Светлану Актуганову, работающую в главном корпусе УВМ на улице Крестинского, 61. Также обратившиеся поблагодарили и ее коллег Александра Неделько и Екатерину Даукенову.

Участница программы добровольного переселения соотечественников Ольга Шумская из Казахстана отметила труд сотрудников подразделения по вопросам миграции отдела полиции №12 УМВД по Екатеринбургу: в частности, капитана Сергея Ратманова, стажера по должности инспектора Евгении Крон, а также старших специалистов Романа Денешкина и Сергея Корсакова.

"Как же приятно я была удивлена! Мы в очереди не стояли ни минуты", - написала теперь уже гражданка России.

А жительница Сингапура Татьяна Фефелова отметила профессионализм замначальника отдела оформления виз и приглашений УВМ подполковника полиции Илоны Шестаковой в решении вопроса о декларировании второго гражданства. Галина Алексеева и Юрий Хоменков в своих отзывах благодарят коллектив отдела по вопросам миграции ОВД Железнодорожного района Екатеринбурга, который возглавляет капитан полиции Лиана Кручинкина: госуслуги по линии МВД в части оформления гражданства здесь были оказаны качественно и точно в установленный законодательством срок.

Кроме этого, жительница столицы Среднего Урала Александра Корнеева письменно выразила признательность специалисту-эксперту 1 класса ОВМ отдела полиции №5 Вере Кравченко за теплоту общения при оформлении загранпаспорта. А Елена Фирузджони ставит в пример коллектив подразделения по вопросам миграции ОВД города Заречный в лице начальника отделения Юлии Масловой и инспектора Натальи Батухтиной: данные специалисты помогли ее супругу в оформлении вида на жительство.

"Таких или похожих писем с добрыми словами в адрес сотрудников полиции из службы по вопросам миграции ГУ МВД по Свердловской области поступает в последнее время все больше. Это заслуга полковника полиции Ольги Петровой, возглавляющей службу с 2016 года. Она очень требовательно спрашивает с личного состава за то, чтобы каждый посетитель покинул стены учреждения как минимум с улыбкой", - добавил полковник Горелых.