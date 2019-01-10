В Кургане из-за срочного ремонта изношенных труб отключат воду почти в половине домов города

Работники "Водного союза" будут срочно устранять аварию на изношенном водопроводе на улице Бурова-Петрова в районе дома №112.

Для этого нужно будет отключить воду во множестве жилых домов и организаций.

Работы будут проводиться ночью - воду отключат с 21.00 11 января до 7.00 12 января, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Водного союза".

Воды не будет по следующим адресам:

- четная сторона проспекта Машиностроителей, дома с 1 по 17; нечетная сторона - со 2 по 30А, а также детский сад №3 "Синичка"

- ул. Дзержинского, четная сторона №16 - 70; нечетная сторона №15 - 61, в том числе №23 - детский сад №90 "Радуга", №22А - кондитерский цех "Сокол"

- ул. Некрасова №9, 1

- ул. Химмашевская полностью в том числе ООО "Молоко Зауралья"

- ул. Омская, четная №76 - 152; нечетная №145 - 183

- правая сторона Рябково, разграниченная ул. Карбышева, в том числе ул. Перова, 59, ул. Черняховского, 10А, ул. Тимирязева, 38А, ул. Московская, 26, ул. Чернореченская, 103, ул. Карбышева, 40, ул. Школьная, 48

- ул. Бурова-Петрова №96Г/1, 96Г, 96, 96Б, 96А, 98, 98Г, 98А, 100А, 100, 120ст.23, №93 - 99

- микрорайон Восточный (кроме ул. Гагарина, Ломоносова, Челябинская, Декабристов, Бульвар Мира), в том числе ул. Бородина, 41 и ул. Гайдара, 68

- а также предприятия: КМЗ, МУ78, Таможня, Курганский арматурный завод, Корвет, Курганхиммаш.