Комитет Госдумы поддержал проект о запрете оскорбления власти в сети

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции поддержал законопроект об ограничении доступа к материалам, выражающим неуважение к власти. Об этом сообщает ТАСС.

Документ предусматривает административную ответственность за распространение в интернете информации, которая выражает "в неприличной форме явное неуважение" к государству, госсимволам, обществу.

Законопроект поступил в Госдуму в декабре. По сути, поправки приравнивают такие материалы к "мелкому хулиганству", за что можно получить 15 суток ареста.

Как сообщало Накануне.RU, журналист, экс-член Совета при президенте по правам человека Максим Шевченко назвал инициативы, подобные этой, "сплошной комедией".