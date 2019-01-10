Подростка и его бабушку, пострадавших при обрушении подъезда в Магнитогорске, выписали из больницы

Подростка и его бабушку, пострадавших при обрушении подъезда в Магнитогорске, выписали из больницы.

"Пациенты, пострадавшие при обрушении жилого дома в Магнитогорске, идут на поправку: сегодня из больницы выписали подростка, днем ранее - его бабушку. Еще два человека пока остаются на госпитализации в Магнитогорске, один - в Челябинске и один - в Москве", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минздрава.

Напомним, 10-месячного мальчика удалось спасти после почти суток с момента обрушения. Ребенок получил серьезные обморожения, также у него была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма. Ребенок был доставлен в Москву.

Напомним, рано утром 31 декабря в результате взрыва газа произошло обрушение подъезда дома по улице Карла Маркса. 35 квартир были разрушены полностью, 10 - частично. Погибли 39 человек.