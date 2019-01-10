Китаец, продавший почку за "Айфон", стал инвалидом

Китаец, продавший в 2011 г. почку за "яблочные" гаджеты, стал практически инвалидом. 17-летний школьник по фамилии Ван, мечтавший о покупке Ipad2 и Iphone 4s, жил в Аньхое – одной из беднейших провинций Китая, а его родители были простыми рабочими и не могли сделать сыну такой подарок.

Он узнал о предложении продать почку за большие деньги и, заведомо осознавая, что сделка будет проходить на чёрном рынке, отправился в провинцию Хунань, где ему удалили почку в одном из подпольных медицинских центров. За это ему заплатили 22 тыс. юаней, достаточных для покупки "Айпада" и "Айфона".

Однако, как передаёт "Фэнхуан синьвэнь", здоровье молодого человека с тех пор начало непрерывно ухудшаться, и к настоящему времени он оказался инвалидом. Теперь на оставшуюся жизнь Ван прикован к постели, а родные вынуждены заботиться о нём. В итоге он не окончил школу, не работает и может рассчитывать лишь на небольшое пособие.

Хотя родственникам и удалось отсудить большую компенсацию, этими деньгами они уже не смогли вернуть парню здоровое тело.