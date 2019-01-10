На Ямале назначен руководитель окружной службы госстройнадзора

Бывший глава подразделения окружного Госстройнадзора по Новому Уренгою и Тазовскому району Павел Кузнецов назначен руководителем окружной службы государственного строительного надзора, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Ямала.

Соответствующее распоряжение отдал глава региона Дмитрий Артюхов.

Павел Кузнецов начал трудовую деятельность на Ямале в 2006 г. в должности инженера-проектировщика.

В период с 2008 по 2016 годы последовательно замещал профильные должности в управлении осуществления надзора по Новому Уренгою и Тазовскому району, затем возглавив управление службы Госстройнадзора ЯНАО в данных муниципалитетах