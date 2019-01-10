Собчак назвала "православным" свое фото из бани на фоне религиозной литературы

Телеведущая Ксения Собчак (37) попыталась блеснуть остроумием и обнаженным телом, но, в итоге, явила публике лишь странное мышление и нуждающееся в спортзале плечо.

Ксения отправилась в баню, где на полках в предбаннике обнаружила религиозную литературу. Неизвестно, начала ли она хоть что-то из увиденного читать, но фото с обнаженным плечом и закинутой перед лицом рукой на фоне полки с книгами сделала. Возможно, Собчак просто поправляет полотенце на голове. Но в подписи она сама намекает, что фото – религиозное, так что многие пользователи предположили, что женщина крестится на книги. "Православное фото теперь хоть одно есть в моей ленте", - подписала Ксения снимок. В комментариях, разумеется, холивар, гнев. Многие просто не понимают, зачем дама провоцирует общество – неужели это приносит какой-то позитивный результат: "Ксюша я не знаю зачем вам казаться хуже чем есть? Вы не настолько плохая, что бы переходить за грань....", "Создаётся впечатление, что смысл её жизни - провокации. Но нормальный человек не может издеваться над чувствами верующих. Она больна?".

Кстати, Ксения или лукавит, или имеет очень плохую память: в прошлом году на православное Крещение она колесила по стране с предвыборной президентской кампанией и очень достоверно изображала приверженность таким традициям, как купание в иордани. Те православные кадры (если она их не удалила) тоже есть в ее ленте.

В борьбе за народные симпатии Ксения старалась религиозные традиции не стебать.