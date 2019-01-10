В Новосибирске найден мертвым высокопоставленный транспортный полицейский

Временно исполняющий обязанности заместителя начальника управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу Руслан Кулиев найден мертвым.

Как сообщил РИА Новости представитель ведомства, тело полковника Кулиева было обнаружено в четверг возле железнодорожных путей в Новосибирске без признаков насильственной смерти.

"Устанавливаются причины и обстоятельства гибели", - сообщил собеседник агентства.

Других подробностей он уточнять не стал.

Официально в правоохранительных органах ситуацию пока не комментируют.