Из челябинского аэропорта запускают десять субсидированных рейсов

Росавиация утвердила десять новых авиарейсов из Челябинска. Регион получит федеральные субсидии в размере 285 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

Как отметил губернатор Борис Дубровский, открытие десяти новых рейсов – это новые возможности для южноуральцев и бизнеса.

"Правительство Челябинской области в областном бюджете запланировало на субсидирование авиамаршрутов примерно 250 млн рублей на 2019 год", – добавил он.

Утверждены авиарейсы Челябинск – Казань; Челябинск – Красноярск; Челябинск – Ростов-на-Дону; Челябинск – Самара; Челябинск – Краснодар; Челябинск – Нижневартовск; Челябинск – Новый Уренгой; Челябинск – Сургут; Челябинск – Минеральные Воды. Рейс Челябинск – Нарьян-Мар полностью субсидируется из федерального бюджета.

Планируется, что рейсы будут осуществляться дважды в неделю. Полеты по некоторым направлениям уже начались, еще часть начнет выполняться с 14 января. Полностью все рейсы на регулярной основе начнут функционировать с 1 апреля 2019 года. Перевозку будут осуществлять авиакомпании "ЮВТ АЭРО", "Азимут" и "Руслайн".

В пресс-службе аэропорта рассказали, что выполнение рейсов в рамках федеральной программы субсидирования межрегиональных авиаперевозок гарантирует пассажирам возможность перелета по фиксированной стоимости. Так, предельная стоимость перелета из Челябинска в Казань и Самару составит 4 674 руб.; в Красноярск, Краснодар, Минеральные Воды, Нижневартовск, Ростов-на-Дону и Сургут – 5 640 руб.; в Новый Уренгой и Нарьян-Мар – 7 050 руб.

Напомним, в декабре на заседании областного правительства была утверждена государственная программа развития транспортной доступности на три года. В целом на реализацию государственной программы в 2019-2021 годах будет направлено 1 млрд 340 млн 565 тыс. рублей.