В Зауралье пенсионеры дали отпор вооруженному грабителю и сдали его полицейским

В Зауралье суд признал виновным мужчину, который напал на супругов-пенсионеров в августе прошлого года.

Инцидент произошел в деревне Елошное Лебяжьевского района - пьяный злоумышленник с ножом и в маске пробрался в дом к старикам и начал требовать деньги, однако хозяева дали мужчине отпор и вытолкали его за дверь, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

Пенсионеры тут же сообщили о нападении в полицию, мужчину задержали. В судебном заседании подсудимый вину в совершенном преступлении полностью признал.