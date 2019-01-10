Ответный матч "Урала" и "Спартака" в Кубке России перенесут "на более благоприятный срок"

Сразу три из четырех ответных матчей 1/4 финала Кубка России по футболу могут быть перенесены на более поздний срок. Об этом заявил исполняющий обязанности президента РФС Сергей Прядкин.

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По его словам, речь идет о переносе матчей "Рубин" - "Локомотив" (23 февраля), "Урал" - "Спартак" и "Арсенал" - "Оренбург" (обе игры - 24 февраля). При этом встреча "Ростов" - "Краснодар" (23 февраля) состоится в запланированный день.

Как пишет "Спорт-Экспресс", Прядкин уточнил, что остальные три матча будут перенесены "на более благоприятный срок".

"Есть договоренность с УЕФА, что игры можем провести в дни встреч еврокубков", - сказал функционер.

Напомним, первый матч "Спартака" и "Урала" в Кубке России прошел в декабре прошлого года в Москве и завершился вничью. Теперь команды должны определить сильнейшего в Екатеринбурге.