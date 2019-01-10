"Последний председатель Верховного Совета СССР стал жертвой демократических преобразований в медицине"

Сегодня, 10 января, стало известно, что оборвалась жизнь последнего председателя Верховного Совета СССР Анатолия Лукьянова. Он сменил на этой должности Михаила Горбачёва, но затем разошёлся во взглядах с "архитектором перестройки". В дни августовского путча политик не вошёл в состав ГКЧП, однако был арестован по этому делу. Во многом это обстоятельство стало началом политического кризиса, вылившегося в итоге с трагические события 1993-го. Своими воспоминаниями об Анатолии Лукьянове поделился доктор исторических наук, политический деятель Вячеслав Тетёкин:

"Я знал Анатолия Ивановича Лукьянова лично, но уже после всех этих событий. Я с ним взаимодействовал в стенах Государственной думы, в советский период я с ним не взаимодействовал, но могу сказать, что Анатолий Иванович пользовался всеобщим уважением. В отличие от многих деятелей позднего советского периода, в отношении которых были разные мнения, а о группировке Горбачёва – Шеварнандзе – Яковлева – сугубо негативные, о Лукьянове мнения всегда были позитивными. Он занимал очень разумную, очень взвешенную позицию. Я думаю, что он тяготел к группе, которая консолидировалась вокруг тогдашнего председателя Совета министров Николая Рыжкова.

Анатолий Иванович был очень крупным юристом. Мало кто об этом говорит, просто большая часть наших тогдашних руководителей были хозяйственниками. Как правило, на высшие посты люди поднимались из промышленности, из области науки, а Анатолий Иванович был юристом, и это было крайне важно, с точки зрения оформления законов. Это очень трудоёмкое занятие – выработка хорошего закона, который не нуждается ни в поправках, ни в дополнениях, которые решают судьбы людей. Это очень серьёзная, ответственная работа, но она малозаметная на самом деле. И вот Анатолий Иванович в бытность свою председателем Верховного Совета как раз консолидировал законотворческую работу и поставил её на должный уровень.

Что касается постсоветского периода, то в отличие от многих деятелей прошедшей эпохи, Анатолий Иванович не ушёл в сторону от процессов. После того, как он был выпущен из тюрьмы, он не спрятался на даче, а активно включился в политическую борьбу и был в течение десяти лет членом фракции КПРФ в Государственной думе. Его присутствие мощно консолидировало работу наших коммунистических парламентариев. Иметь в наших рядах человека со столь мощной юридической законодательной подготовкой было, конечно, большое достоинство.

Это был человек, который не изменил своим идеалам, что особенно ценно, когда многие, и прежде всего Горбачёв, скурвились.

Бывали и смешные эпизоды в нашей жизни – однажды к началу заседания Государственной думы по какой-то причине отсутствовали как председатель, так и все его заместители. Открыть заседание, начать работу было некому. Депутаты оглянулись и обратились к Лукьянову: "Анатолий Иванович, вы здесь старейшина, обладающий огромным опытом руководства в Верховном Совете, давайте откроем заседание, наконец". Известный депутат Старовойтова припоздала к началу заседания, вошла в зал и, по собственным словам, едва не получила инфаркт:

"Что это, Советская власть, что ли вернулась? Лукьянов опять возглавил российский парламент".

Он был очень добрым, отзывчивым, мудрым человеком, прекрасным аналитиком. Китайские товарищи, которые хотели досконально разобраться в причинах поражения коммунистической идеи в Советском Союзе, несколько раз приглашали Анатолия Ивановича в Пекин для того, чтобы он поделился своим видением сути процессов, которые привели к разрушению СССР.

Это был наш добрый товарищ и, конечно же, мы очень сожалеем по поводу его ухода из жизни. А виновата в его уходе из жизни и том, что он преждевременно вышел из политической обоймы, опять-таки, наша безумная медицина. Пять лет ему делали несложную операцию, и при этом вклололи такую дозу анестезии, что он трое суток находился в коме. Вот ещё одна жертва демократических преобразований в нашем здравоохранении".