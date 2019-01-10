Свердловское УФАС признало рекламу "Мотива" жестокой и заставило удалить её

Свердловская Федеральная антимонопольная служба признала рекламу сотового оператора "Мотив" жестокой и потребовала удалить ролик отовсюду. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, было зарегистрировано сразу два нарушения.

Во-первых, "Мотив" призывал перейти к нему от других операторов связи с сохранением номеров и тарифов, поэтому нарушил закон "О рекламе". Во-вторых, по сюжету ролика один из персонажей предлагает прочистить нос другому (страдающему аллергией) с помощью дрели.

"По мнению заявителя, это звучит как призыв к насилию и жестокости, совершению противоправных действий, что недопустимо, нарушает закон, противоречит принятым в обществе правилам морали и нравственности. Также оператор сотовой связи "Мотив" своими действиями нарушает закон, вводит своей рекламой потребителей в заблуждение", - добавили в пресс-службе УФАС.

Нарушителю выдали предписание прекратить нарушать закон, оператор удалил рекламные ролики из аккаунтов в интернете и снял их с эфира на телевидении.