НАСА просит Роскосмос разработать версию "Союза" для полетов на Луну

NASA просит Роскосмос разработать версию космического корабля "Союз" для полетов на Луну. Об этом сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, аппарат необходим для создания второй резервной космической транспортной системы.

Как сообщалось, NASA планирует продолжить отправку американских астронавтов на российских кораблях "Союз" и после окончания срока контракта в 2019 году.

Практика будет продолжена и после возобновления полетов американских пилотируемых кораблей. При этом ранее в агентстве заявляли, что для обеспечения бесперебойных полетов экипажа к МКС США необходимо иметь собственный способ доставки экипажей к октябрю-ноябрю 2019 года.