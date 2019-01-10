10 Января 2019
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НАСА просит Роскосмос разработать версию "Союза" для полетов на Луну

NASA просит Роскосмос разработать версию космического корабля "Союз" для полетов на Луну. Об этом сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, аппарат необходим для создания второй резервной космической транспортной системы.

Как сообщалось, NASA планирует продолжить отправку американских астронавтов на российских кораблях "Союз" и после окончания срока контракта в 2019 году.

Практика будет продолжена и после возобновления полетов американских пилотируемых кораблей. При этом ранее в агентстве заявляли, что для обеспечения бесперебойных полетов экипажа к МКС США необходимо иметь собственный способ доставки экипажей к октябрю-ноябрю 2019 года.

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НАСА просит Роскосмос разработать версию "Союза" для полетов на Луну

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Теги: наса, роскосмос, союз, луна, дмитрий рогозин



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