В Югре от рук матери погибла двухлетняя девочка

В селе Нялинское, что в Ханты-Мансийском районе Югры, погибла маленькая девочка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

По версии следователей, 9 января 29-летняя мать девочки умышленно задушила дочь. Женщина и трое её детей живет в частном доме вместе с родными. В поле зрения опеки семья не попадала, характеризуется положительно.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". Сотрудники СКР изучают условия жизни детей, допрашивают родственников подозреваемой. Женщина задержана.