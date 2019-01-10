10 Января 2019
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра

В Югре от рук матери погибла двухлетняя девочка

В селе Нялинское, что в Ханты-Мансийском районе Югры, погибла маленькая девочка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.
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По версии следователей, 9 января 29-летняя мать девочки умышленно задушила дочь. Женщина и трое её детей живет в частном доме вместе с родными. В поле зрения опеки семья не попадала, характеризуется положительно.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". Сотрудники СКР изучают условия жизни детей, допрашивают родственников подозреваемой. Женщина задержана.

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В Югре от рук матери погибла двухлетняя девочка

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Теги: село Нялинское, уголовное дело, смерть ребенка



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