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В Екатеринбурге филармония выкупила 11 квартир в доме, который хотят снести

Свердловская филармония выкупила уже 11 квартир в доме на улице Карла Либкнехта, 40 в Екатеринбурге. Об этом говорится в ответе региональной прокуратуры – документ опубликован в группе жильцов этого дома в Facebook, передает корреспондент Накануне.RU

"В настоящее время филармонией организован выкуп квартир в жилом доме №40 по улице Карла Либкнехта в Екатеринбурге за счет внебюджетных средств по договоренности с собственниками", - сказано в документе.

Жилой дом на Карла Либкнехта, 40 хотят снести ради строительства нового концертного зала Свердловской филармонии. Здание на 1950 мест должно появиться в границах улиц Карла Либкнехта — Клары Цеткин — Тургенева — Первомайской. В проекте строительства филармонии жилой пятиэтажки уже нет, а жильцов дома не поставили в известность о возможном расселении. Недовольные горожане с сентября 2018 года начали активно обращаться в различные ведомства, чтобы сохранить пятиэтажку. Однако прокуратура по итогам проверки не нашла существенных нарушений в проекте, заявив, что решение о сносе дома не принято. Между тем, ведомство также не нашло оснований для признания дома аварийным – этого люди боялись больше всего.

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В Екатеринбурге филармония выкупила 11 квартир в доме, который хотят снести

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Теги: филармония, Карла Либкнехта, квартиры, жилой дом



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