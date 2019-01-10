"Чуть больше уважения, пожалуйста". Экс-игрок "Уфы" забил эффектный гол за чемпиона Англии
Украинский игрок английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко забил эффектный мяч в матче с "Бертоном" (9:0) в первом полуфинальном матче Кубка Лиги.
Экс-игрок "Уфы" отличился впервые за "горожан" после перехода из российского клуба в июле 2016 года. Гол получился на загляденье.
Зинченко красоту положил сейчас 🔥 pic.twitter.com/s9Z5e2CYQI— СВЕТОЧ (@AnatoByshovets) 9 января 2019 г.
"Впервые в жизни принял участие в победе с таким счётом, – признался Зинченко после игры. – Нам удалось забить много голов, но, честно говоря, мы хотели забить десять мячей. Может, в другой раз".
"Был ли мой гол подачей? Чуть больше уважения, пожалуйста", – цитирует слова игрока "Спорт-Экспресс" со ссылкой на BBC.
В нынешнем сезоне 22-летний футболист сборной Украины провел в составе действующего чемпиона Англии 11 матчей, в которых забил 1 мяч и отдал 2 голевых передачи.