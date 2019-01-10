Суд не восстановил в должности ямальского главу

Экс-главе Шурышкарского района Юрию Комелькову не удалось вернуть свой пост. Районный суд не удовлетворил иск чиновника о восстановлении в должности, передает корреспондент Накануне.RU.

Комелькова в декабре отправили в отставку депутаты. Причиной стали итоги прокурорской проверки, в ходе которой был обнаружен конфликт интересов - глава устроил на работу своего сына и платил ему повышенную зарплату.

Напомним, Юрий Комельков был избран главой в 2017 г.