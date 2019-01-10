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Общество Курганская область

Подсудного экс-замгубернатора Курганской области возьмут на работу в рекламную группу "Курьер"

Бывшего заместителя губернатора Курганской области Сергея Чебыкина, обвиняемого в превышении должностных полномочий, готовы взять на работу в рекламную группу "Курьер", об этом Накануне.RU сообщила адвокат Чебыкина.

Она не уточнила на какую именно должность претендует ее подзащитный, эту информацию также пока не удалось узнать и в "Курьере" - директора Михаила Белоусова на месте не оказалось.

Напомним, Чебыкин написал заявление об увольнении по собственному желанию в июле прошлого года - сразу после того, как к нему пришли силовики с обысками. Тут же было возбуждено уголовное дело, Чебыкин находился под домашним арестом, потом - под подпиской о невыезде.

10 января в Курганском городском суде прокурор попросил для Чебыкина 4 года лишения свободы условно. Сам Чебыкин отметил, что направил 100 тыс. рублей в счет возмещения причиненного ущерба, общая же сумма составляет 16 млн 103 тыс. рублей. Как заявил на суде Чебыкин, он готов полностью рассчитаться.

Как ранее сообщало Накануне.RU, следствие считает, что Сергей Чебыкин, находясь в должности замгубернатора Зауралья, подписал распоряжение, согласно которому директор Гарантийного фонда малого предпринимательства Курганской области был обязан заключить договор поручительства между ООО "Уральский топливный союз" и банком на 16 млн рублей по кредиту в 28 млн рублей.

Чебыкин знал, что заявку "Уральского топливного союза" ранее отклоняли дважды по причине того, что фирма по закону не могла получить господдержку, но решил помочь ООО. Как и следовало ожидать, свои обязательства по кредиту организация не выполнила, а на Гарантийный фонд малого предпринимательства суд возложил обязанности вернуть 16 млн рублей. Тут то и вскрылось, что "гарантом" в данном деле ранее выступил Сергей Чебыкин.

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Подсудного экс-замгубернатора Курганской области возьмут на работу в рекламную группу "Курьер"

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Теги: Сергей Чебыкин, Михаил Белоусов, трудоустройство, Курьер, Курган, замгубернатора, суд



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