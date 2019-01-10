Турция отказалась покупать ЗРК Patriot вместо С-400

Турция может в будущем рассмотреть предложение Вашингтона по зенитно-ракетным комплексам (ЗРК) Patriot, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Однако Анкара считает неприемлемым, если оно будет обусловлено отказом от приобретения российских ЗРК С-400, передает РИА Новости.

Ранее Турция отвергла требование Вашингтона отказаться от покупки у Москвы С-400. Напомним, США грозили Анкаре санкциями за подобные приобретения. МИД Турции предупредил об ответных мерах.

В декабре Госдепартамент США одобрил возможную сделку с Анкарой по продаже Patriot на общую сумму 3,5 миллиарда долларов.