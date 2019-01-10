Манеж "Спартак" может возглавить первый омбудсмен Прикамья

Директором манежа "Спартак" может стать первый уполномоченный по правам человека в Прикамье Сергей Матвеев, сообщает "Ъ" со ссылкой на свои источники.

По данным издания, Матвеев фактически помогал готовить сделку.

Как сообщало Накануне.RU манеж "Спартак" находился в собственности компании-банкрота "Магнит-инвест". Власти города объявили о готовности выкупить спортивный объект, по цене 160 млн руб., для того, чтобы сохранить спортивный комплекс в интересах жителей.

Однако здание манежа площадью 10,2 тыс. кв. м, земельный участок 15,7 тыс. кв. м по ул. Рабочая, 9 и участок площадью 914 кв. м по ул. Рабочая, 9г изначально были выставлены на продажу за 177,7 млн руб. - выше рыночной стоимости.

Депутаты городской думы приняли решение принять участие в торгах, но когда цена на объект снизится на 10%. Это и произошло. Торги 30 октября не состоялись - никто не заявился, цену снизили до той, что была приемлема для города. В результате сделка состоялась.

28 декабря глава Перми Дмитрий Самойлов подписал постановление о создании муниципального автономного учреждения "Физкультурно-спортивный центр "Спартак". Учреждение должно быть зарегистрировано в течении 30 дней с момента подписания постановления.