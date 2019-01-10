РПЛ выдвинула Александра Дюкова на пост главного в российском футболе

Российская Премьер-лига выдвинула Александра Дюкова на пост президента Российского футбольного союза. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается на официальном сайте РПЛ.

Уточняется, что решение было принято в четверг, 10 января, на заседании общего собрания НП "РФПЛ". Помимо этого, Сергей Галицкий, Евгений Гинер и Леонид Федун были выдвинуты кандидатами в состав исполкома РФС.

Напомним, долгое время бывший главой Российского футбольного союза Виталий Мутко ушел в отставку в декабре прошлого года. Пост исполняющего обязанности президента до конференции РФС будет занимать Сергей Прядкин, который также является президентом Российской Премьер-лиги.

Отметим, многие спортивные СМИ называют Александра Дюкова фаворитом в борьбе за должность главного в российском футболе.